Podatek cyfrowy. Wspólne stanowisko Polski i Francji

Zakończyła się wizyta premiera Mateusz Morawieckiego we Francji. Szef polskiego rządu i prezydent Francji Emmanuel Macron wspólnie wzywają, aby wobec wzrostu zakażeń koronawirusem nie wywozić z Europy szczepionek przeciwko COVID-19. Podsumowując dzisiejszej spotkanie premier Morawiecki wskazał również, że wspólnie z prezydentem Macronem mówią „jednym głosem” o podatku cyfrowym.

Premier Mateusz Morawiecki wrócił z Francji, gdzie spotkał się dziś z prezydentem Emmanuelem Macronem. Podsumowując swoją wizytę na konferencji prasowej w Warszawie szef rządu wskazał, że jednym z głównych tematów spotkania była trzecia fala pandemii koronawirusa. Premier podkreślił, że walkę tę możemy wygrać dzięki programowi szczepień.

- „Dlatego też wezwaliśmy z panem prezydentem Macronem do tego, by nie wywozić szczepionek z Europy. Dziś mamy do czynienia z taką sytuacją, że Europa produkuje szczepionki, produkuje bardzo dużo szczepionek, znaczna część tych szczepionek jest poza Europę wywożona. My wzywamy KE do tego, by maksymalnie skutecznie egzekwować pozyskanie szczepionek w związku z umowami, które zostały zawarte kilka miesięcy temu”

- mówił.

Premier zaznaczył, że przyspieszenie programu szczepień ma dziś fundamentalne znaczenie.

Ważnymi tematami wizyty Mateusza Morawieckiego w Paryżu była współpraca w dziedzinie energetyki jądrowej oraz współpraca w ramach NATO.

- „Cieszę się, że pan prezydent podziela nasz pogląd, że NATO musi być - tak jak do tej pory było - główną platformą bezpieczeństwa, główną platformą obrony”

- podkreślił Morawiecki.

Kolejnym owocem wizyty jest decyzja o wspólnym wystąpieniu ws. rajów podatkowych na arenie międzynarodowej.

- „Jednym głosem mówiliśmy o podatku cyfrowym od dużych, wielkich korporacji cyfrowych, różnego rodzaju potężnych firm, które nie uiszczają odpowiedniej opłaty, które unikają opodatkowania”

- wskazał premier.

