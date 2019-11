Pobicie księdza w Mosinie. Zatrzymano dwóch 14-latków

Beno 4.11.19 22:33

Nieletni piją alkohol, to już powód by się nimi i ich rodzicami zająć. A do tego pobicie drugiego człowieka, w tym wypadku księdza. Mem nadzieją, że nawet lewactwo w tym wypadku nie będzie wypisywać głupich komentarzy w obronnie biednych dzieciaków, którzy już znaleźli się na drodze przestępczej.