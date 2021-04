Po ,,Soku z Buraka'' jest ,,Ściek z Palikota'': ,,Czy Jarosław Kaczyński już umarł?''

- "Przepraszam, ale czy Kaczynski Jarosław już umarł? Dla kolegi pytam?" - napisał na Twitterze były poseł Janusz Palikot, który w polityce kojarzy się głównie z tym, że debatę publiczną sprawdzał do poziomu dna, albo nawet szlamu na dnie sadzawki.

A tak według autorów książki "Smoleńsk. Zapis śmierci" miał wyglądać dialog pomiędzy Januszem Palikotem ze Stanisławem Gawłowskim. Rozmowa miała mieć miejsce tuż przed pogrzebem Sebastiana Karpiniuka, posła PO, który także zginął w katastrofie smoleńskiej:

– Cześć, Janusz mówi. Przyjechałem na pogrzeb.

– Poznaję. Cieszę się, że będziesz.

– Słuchaj, Staszek, a może zjedlibyśmy dziś obiad, co?

– Jasne.

– A wiesz, co będzie w menu?

– No, dawaj.

– Kuchnia katyńska: kaczka po Smoleńsku i krwawa Mary.

– Wiesz co, Janusz? Nie chcę mi się z tobą gadać.

Gawłowski odłożył słuchawkę.

Poniżej kilka odpowiedzi Twitterowiczów na bezczelny wpis Palikota, który co jakiś czas próbuje przypomnieć opinii publicznej, że jeszcze żyje.

Janusz , ciebie juz nikt nie pamięta ,jeśli co to bardziej wspominają ten świnski łeb który przyniosłes do telewizyjnego studia i który dzisiaj kojarzy sie z tobą szczegolnie .No nie ty a ŁEB .