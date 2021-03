Po Pawłowskiej rusza fala przejęć i migracji politycznych. Czy ,,Wionsa'' już tonie?

Jak donoszą media, nieoczekiwany transfer posłanki Moniki Pawłowskiej z Lewicy do Porozumienia Gowina to nie koniec zaskakujących i nieoczekiwanych roszad na polskiej scenie politycznej. Pawłowska zadeklarowała też, że pozostanie posłanką niezrzeszoną. W blokach startowych natomiast czekają kolejni politycy, a niektórzy już to ujawnili.

Tym razem jednym z kolejnych polityków, który zapowiada przejście jest lubelski koordynator okręgowy Wiosny Jędrzej Halerz. Zrezygnował on z członkostwa w partii po tym, jak z ugrupowania odeszła posłanka Monika Pawłowska.

Jak się okazuje, pozostanie on nadal dyrektorem biura posłanki i przyznaje, że do Porozumienia razem z nim szykuje się przejść "wielu członków Wiosny".

mp/pap/niezlezna.pl