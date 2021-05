,,PiS odpowiada za śmierć 100 tys. Polaków’’. Tomczyk znowu odleciał

,,Recepta na zdrowie’’ – pod tym hasłem politycy Koalicji Obywatelskiej zaprezentowali dziś swoje pomysły na reformę polskiej służby zdrowia. W ten sposób KO odpowiada na zaprezentowane przez Prawo i Sprawiedliwość pomysły przygotowane w ramach Polskiego Ładu.

Minister zdrowia Adam Niedzielski zaprezentował dziś szczegóły programu Prawa i Sprawiedliwości dot. służby zdrowia. Na propozycje odpowiadają politycy Koalicji Obywatelskiej, oskarżając rządzących o… śmierć 100 tys. Polaków.

- „Rząd proponuje, żeby zwiększenie środków [na ochronę zdrowia - red.] nastąpiło tak naprawdę za prawie 10 lat. Jesteśmy w sytuacji, kiedy zwiększenie wydatków na służbę zdrowia musi nastąpić natychmiast. Jeśli ktoś tego nie widzi, to znaczy, że po pandemii niczego się nie nauczył”

- mówił na dzisiejszej konferencji prasowej szef klubu KO Cezary Tomczyk.

Polityk przekonywał, że zamiast prezentować nowe projekty, rząd Zjednoczonej Prawicy powinien najpierw zostać rozliczony z działań podejmowanych w czasie pandemii.

- „To nie jest tylko kwestia prostego faktu, że rząd nie dotrzymał podstawowej obietnicy, że finansowanie służby zdrowia będzie na odpowiednim poziomie. To nie jest tylko kwestia tego, że kolejki do lekarzy w ciągu ostatnich 6 lat zwiększyły się dwukrotnie. Mamy do czynienia z bardzo poważnym kryzysem, który został wywołany przez rząd”

- mówił Tomczyk.

- „Rząd nie ma wpływu na to, że epidemia przyszła do naszego kraju, natomiast wszystko, co dzieje się z epidemią i zarządzaniem epidemią zależy od rządu. Jeżeli dzisiaj rząd przedstawia nowe pomysły, to pytamy, gdzie jest odpowiedzialność za ponad 100 tysięcy zgonów w naszym kraju? Kto odpowie za to, co się stało?”

- dodawał.

Tomczyk przekonywał, że rząd jest odpowiedzialny za każdą śmierć w Polsce, katastrofalną sytuację w służbie zdrowia i nietrafione zakupy, za co powinien stanąć najpierw przed prokuratorem, a później przed sądem.

Politycy Koalicji Obywatelskiej zaprezentowali też swoje „rewolucyjne” pomysły na poprawę stanu polskiej służby zdrowia. To m.in. bezpłatne in-vitro, dostęp do badań prenatalnych, skrócenie oczekiwania na wizytę u specjalistów czy profilaktyka pocovidowa.

kak/Twitter, 300polityka.pl, DoRzeczy.pl