Piotr Zaremba: Gowina wspiera ledwie kilku posłów

Piotr Nowak 28.4.20 11:14



No , uspokoił mnie bufon Gowin, bo już myślałem, że to się nigdy nie skończy. Sądziłem, że nad tym umęczonym narodem, mordowanym w przeszłości bezlitośnie przez obce nacje, wisi jakieś lewackie fatum. Przypomniał mi się nawet Otto von Bismark, który powiedził: "Dajcie Polakom rządzić, a sami się wykończą." Aż mi skóra ścierpła !

Zastanawiałem się, czy to możliwe, by grupka 18 posłów Porozumienia, miała zamiar szantażować cały kraj dla wskrzeszenia komunistów, którzy tylko na to czekają ? Czy znowu nam tęskno, by żyć pod zaborami ? Czy musi trwać w nieskończoność opinia, że Polacy są majlepszymi robotnikami i najgłupszymi politykami ? Czy tych ludzi nie obowiązuje lojalność dla całej kadencji jeśli podpisuje się takie zobowiązania ?

I pomyśleć, że wszystko przez to, że jeden ku-tas nie zgadza się na wybory korespondencyjne ?!