Piotr Adamowicz o Stefanie W.: Czy tak postępuje schizofrenik?

"Do czego można to porównać? Można to porównać do sytuacji takiej, że oto mamy do czynienia z samochodem, który ma już kilka dobrych lat i co roku, jak wiadomo, powinniśmy się udać do stacji diagnostycznej, żeby podbić kartę wozu – przegląd techniczny. Idziemy do tejże stacji, okazuje się, że ta stacja nie ma uprawnień, a mimo to podbija papiery. Przepraszam bardzo, jeżeli się przeprowadza testy, które nie mają aktualnych akredytacji, to oznacza, że są nieważne"-podkreślił Piotr Adamowicz. Rozmówca Radia ZET wskazał, że w przypadku działań mordercy jego brata nie możemy raczej mówić o braku logiki i planowania.