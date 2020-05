PILNE!!! Sejm odrzucił senackie weto. Ustawa o głosowaniu korespondencyjnym w wyborach prezydenckich przyjęta

Realista 7.5.20 10:37

Kaczyński nie ma litości dla swoich ludzi. Najpierw wystawił na odpowiedzialność karną Morawieckiego, Sasina i Kamińskiego za organizację wyborów korespondencyjnych bez podstawy prawnej. A teraz znowu wystawił Sasina bo ten przecież zgodnie z obowiązującym prawem powinien w ciągu najbliższych 2 dni zorganizować wybory prezydenckie.



Chłopaki mają jeszcze trochę czasu, ale za kilka lat posypią się wyroki skazujące. I już nie będzie Adriana żeby ułaskawiał partyjnych kolegów.



A Kaczyński po raz kolejny pokazał jakim jest szkodnikiem. Zamiast zgodnie z prawem wprowadzić stan klęski żywiołowej tak kombinował, że w efekcie doprowadził do zmarnowania publicznych pieniędzy na wybory, które się nie odbędą. I to w czasie epidemii i kryzysu kiedy i służba zdrowia i upadające firmy potrzebują wszelkiego możliwego wsparcia.



A przy okazji doprowadzil do kryzysu w swojej koalicji i wzmocnił Gowina. Ten już wie, że może skutecznie zablokować absurdalne pomysły Kaczyńskiego. No i to Gowin teraz ośmieszył Kaczyńskiego, który przecież do znudzenia powtarzał, że wybory w maju się odbędą.



To ciekawe, że akurat lekceważony przez Kaczyńskiego Gowin właśnie rozpoczął upadek prezesa Pis.