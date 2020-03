Pierwsze w Polsce dziecko z koronawirusem

Choć cały czas sytuacja w Polsce jest znacznie lepsza niż np. we Włoszech, Niemczech czy Francji, to z dnia na dzień rośnie liczba nowych przypadków. Dzisiaj potwierdzono już pięć nowych przypadków. Są to dwie młode kobiety w Łodzi, młody mężczyzna w Warszawie, dwie kobiety w średnim wieku w Łańcucie i w Lublinie oraz dziecko w Cieszynie. Jak informuje ministerstwo zdrowia, dziecko to jest w dobrym stanie.