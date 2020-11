Piękniejszy świat z CARTER® - bezpieczne podróże, sterylnie czyste samoloty i nowe elastyczne warunki rezerwacji wycieczek

Nie rezygnujcie z Waszych wakacyjnych planów podróżniczych marzeń! Ostatnie pół roku świat odetchnął od tłumów turystów, jest jeszcze piękniejszy i czystszy. Wiele hoteli oferuje atrakcyjniejsze niż dotychczas stawki oraz elastyczniejsze możliwości anulowania rezerwacji, celem przyciągnięcia swoich stałych jak i nowych Klientów. To wbrew pozorom znakomity czas, aby wsiąść w samolot i wyruszyć w ciepłe kraje, z dala od codziennych trosk. Biuro podróży luksusowych CARTER® www.carter.eu oferuje gwarancję jakości, ofertę najlepszych hoteli świata według prestiżowego czasopisma Conde Nast Traveler oraz beztroskich wakacji na najwyższym poziomie oraz świetnej, bezproblemowej obsługi.

Zapewne wielu z Was zadaje sobie pytanie czy latanie jest bezpieczne?

Wyśrubowane normy czystości na pokładach samolotów i nieskazitelna filtracja powietrza jak na sali operacyjnej sprawiają, że jest to obecnie najbezpieczniejszy środek lokomocji.

Samoloty mają mniejsze obłożenie i tym samym pasażerowie nie są narażeni na tłumy ani na lotniskach, ani pokładach maszyn. Zainteresowanie podróżami jest nadal bardzo duże, a szerokie grono Klientów nieustannie chce odwiedzać piękne miejsca.

Kwestie sprawdzania restrykcji, wypełniania formularzy, umawiania na testy PCR- w CARTER® to wszystko załatwiamy za Was. Nie musicie się o nic martwić.

Jakie oferty znajdą Klienci biura na sezon Zima 2021?

Odrobinę białego szaleństwa na alpejskich stokach, w szczególności rekomendowane są ekskluzywne Trzy Doliny we Francji i Courchevel 1850 oraz przygotowana specjalnie na tę okazję selekcja kameralnych i przytulnych górskich hoteli ski-in & ski-out https://carter.eu/typy-podrozy/narty/francja

Poznajcie z CARTER® prawdziwe ‘perły hotelarstwa’ Oceanu Indyjskiego – hotele Four Seasons na Malediwach, Six Senses Zil Pasyon i Four Seasons Desroches na Seszelach, czy też przepiękną willę The One w prestiżowym hotelu One & Only Le Saint Geran na Mauritius.

Dla podróżujących z dziećmi biuro posiada bogatą selekcję rodzinnych ośrodków zarówno w Polsce jak i na świecie. Na twarzach maluchów i rodziców na pewno pojawi się radość jeśli wybiorą wakacje w Dubaju w prestiżowym hotelu Atlantis. Pobyt w hotelu Atlantis na Palmie Jumeirah w Dubaju to gwarancja wspaniałych wczasów i pełnych wrażeń atrakcji dla całej rodziny.

Dla poszukujących egzotycznych i tropikalnych klimatów oraz tych z Was, którzy nie lubią przebywać zbyt długo w jednym miejscu biuro rekomenduje w nadchodzącym sezonie wycieczki objazdowe z prywatnym kierowcą i indywidualnym przewodnikiem po Meksyku https://carter.eu/kierunki/ameryka-polnocna-i-srodkowa/meksyk i RPA.

Szczególnie warto zwrócić uwagę na wyjątkowe programy zwiedzania, które łączą w sobie 2 regiony lub 2 kraje na przykład meksykański Jukatan z modnym Los Cabos na Półwyspie Kalifornijskim lub wycieczkę objazdową po RPA, safari w Parku Krugera i wypoczynek na rajskich plażach Mauritius.

Na szczególne okazje zorganizowane są dla gości unikalne atrakcje w Afryce i Azji, na przykład piknik na Górze Stołowej w Kapsztadzie, lot balonem nad Sun City, czy też nurkowanie w klatce pośród rekinów w Gansbaai w Zachodniej Prowincji Przylądkowej w RPA.

Dla najbardziej wymagających podróżnych oraz Klientów ceniących dystans społeczny biuro przygotowało specjalną ofertę wynajmu luksusowych willi, wynajem na wyłączność niewielkich obiektów hotelowych, czarter super jachtów oraz podróże helikopterowe i wycieczki prywatnymi samolotami.

Zespół CARTER® pozostaje do pełnej dyspozycji, by zrealizować Wasze marzenia o najwspanialszych wakacjach. Oferujemy specjalnie wynegocjowane stawki, atrakcyjne benefity, bezpłatne usługi concierge i załatwianie wszelkich formalności związanych z przelotami i testami PCR. Zadzwoń i sprawdź co nas wyróżnia, a nie będziesz zawiedziony!

Gorąco zapraszamy do wizyty w naszym biurze przy ul. Hożej 50/23 w Warszawie i do kontaktu:

[email protected], 22 392 60 16/17





