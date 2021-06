PE zdecydował! Certyfikaty szczepionkowe mają wejść w życie 1 lipca

Parlament Europejski podjął dziś ostateczną decyzję, zgadzając się na wprowadzenie unijnego certyfikatu cyfrowego Covid. Dokument ma ułatwić podróże wewnątrz Unii Europejskiej w czasie pandemii koronowirusa i ożywić gospodarkę.

Bezpłatny certyfikat w formie cyfrowej bądź tradycyjnej będzie dowodem, że jego posiadacz przyjął szczepionkę przeciw COVID-19, wyzdrowiał bądź w ostatnim czasie przeszedł test na obecność wirusa.

Na dzisiejszym posiedzeniu PE przegłosował dwa rozporządzenia dot. wprowadzenia certyfikatu.

Certyfikaty mają wejść w życie 1 lipca 2021 roku i będą obowiązywać przez rok. Nie będą one warunkiem swobodnego przemieszczania się, ale będą to przemieszczanie ułatwiać. Wobec posiadaczy certyfikatów państwa członkowskie nie będą nakładać dodatkowych ograniczeń, jak np. obowiązkowa samoizolacja. Parlament Europejski wzywa jednocześnie państwa, aby zapewniły dostęp do niedrogich testów, dzięki czemu z certyfikatów korzystać będą mogły również osoby niezaszczepione.

kak/PAP