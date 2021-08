Paweł Kukiz pod ostrzałem. ,,Rżnie głupa czy nim jest''

Paweł Kukiz oraz jego ugrupowanie jest obiektem ogromnej krytyki po środowym posiedzeniu Sejmu, w trakcie którego pod wielogodzinnych obradach doszło do przegłosowania nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, zwanej także jako lex TVN. Do grona krytyków Kukiza dołączył Leszek Balcerowicz.

Ugrupowanie Kukiza wpierw zagłosowało za odroczeniem posiedzenia Sejmu. Następnie jednak, gdy doszło do reasumpcji głosowania, Kukiz i jego posłowie powołali się na błąd co do daty odroczenia posiedzenia, po czym zgodnie odrzucili wniosek o odroczenie posiedzenia. Poparli następnie także lex TVN.

Spotkało się to z ogromną krytyką wszystkich ugrupowań opozycyjnych.

Do krytyków Kukiza dołączył Leszek Balcerowicz.

"Kukiz próbuje usprawiedliwić swoje poparcie dla pisowskiego zamachu na TVN tym, że zawsze był za "polonizacją" mediów. A co to oznacza? Czy Polska Presse została "spolonizowana"?" - napisał na Twitterze Balcerowicz.

Następnie użył bardziej dosadnego sformułowania: "Rżnie głupa, czy nim jest?".

