Paweł Królikowski o swojej wierze

To ważna nauka dla każdego z nas, bo „jeśli domu Pan nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą” (Ps 127, 1). Jak widać on tę prawdę miał zakorzenioną w swoim sercu i warto się od niego tego uczyć.

-„ Środowisko nie ma nic do rzeczy. Człowiek albo jest wierzący, albo nie. Mam wielu kolegów, którzy nie wstydzą się mówić głośno o zaangażowaniu w życie Kościoła. My z Małgośką mówimy, że chodzimy do kościoła, że przyjmujemy Komunię Świętą, uznajemy spowiedź, i że Jezus Chrystus jest naszym Królem. Nie jest nam obca też taka ludowa obrzędowość religijna. Myślę, że w innych środowiskach bywa tak samo tylko, że my jesteśmy częściej łapani za rękę i wystawiani do kamery, albo wywoływani do odpowiedzi”.