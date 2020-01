Pastor Chojecki atakuje Franciszka i katolików! ,,Papież bije babę!''

man.of.Stagira 2.1.20 14:06







Przecież gołym okiem na filmie widać, że Ojciec Święty utyka -ma dystrofię stawu biodrowego- i nie porusza się tak jak każdy zwyczajny przechodzeń.



Widać też, że osoby które przytrzymują jego rękę nieumyślnie doprowadzają do

utraty przez niego równowagi z jednoczesnym d o c i ą ż e n i e m stawu biodrowego

który nie jest funkcjonalny.



KAŻDY odrobinę inteligentny obserwator widzi tutaj raczej ryzyko nieumyślnego

spowodowania przewrócenia kapłana a wtedy upadek głową przy braku podparcia

z nogi która nie podpiera i uderzenie o barierkę - o t o jaką miał Franciszek perspektywę.



Nic dziwnego, że się przeląkł. To nie była niecierpliwość. Raczej obawa, lęk i bolesność stawu.



ot, co