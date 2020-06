,,Polskie obozy'' w ZDF. Sprawą zajmie się europarlament

Tendera urodził się w 1921 roku w Krakowie, a wywieziony do obozu został 5 lutego 1943 roku. Następnie został deportowany do obozu Flossenburg w czeskich Litomierzycach. Zmarł w 2019 roku. Kilka lat wcześniej, a dokładnie w 2013 roku wytoczył proces niemieckiej ZDF za używanie kłamliwego stwierdzenia o polskich obozach śmierci. Proces trwający trzy lata zakończył się w grudniu 2016 roku. Sąd Apelacyjny w Krakowie nakazał niemieckiej telewizji zamieścić przeprosiny na stronie głównej jej serwisu internetowego. Stacja nie zastosowała się do wyroku sądu.