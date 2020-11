Papież ustanowił 13 nowych kardynałów

Dzisiaj Kolegium Kardynalskie powiększyło się o 13 nowych członków. Przy ołtarzu Katedry w Bazylice św. Piotra odbył się publiczny, zwyczajny Konsystorz, podczas którego zostało ustanowionych 9 purpuratów-elektorów oraz czterech ponad osiemdziesięcioletnich, którzy nie wezmą udziału w Konklawe. Dwóch spośród nich, z kontynentu azjatyckiego nie mogło przybyć do Rzymu. W uroczystości, z powodu obostrzeń sanitarnych wzięło udział około stu wiernych: świeckich, osób konsekrowanych, kapłanów oraz biskupów związanych z nowymi purpuratami. Wielu karynałów śledziło transmisję on-line.

To siódmy Konsystorz podczas pontyfikatu Franciszka. Ojciec Święty wybrał na to wydarzenie wigilię pierwszej niedzieli Adwentu, czyli początek nowego roku liturgicznego. Jutro o godz. 10.00 przy ołtarzu katedry Papież będzie koncelebrował Eucharystię z nowymi kardynałami. Podczas ceremonii nie będzie przekazania znaku pokoju nowym purpuratom ze strony starszych, co zwykle stanowiło integralną część wydarzenia. Nie będzie także spotkań nowych kardynałów z rodzinami, przyjaciółmi i znajomymi w salach Pałacu Apostolskiego oraz w Auli Pawła VI. Wielu członków Kolegium Kardynalskiego weźmie udział w uroczystościach poprzez platformę cyfrową łącząc się z bazyliką św. Piotra.

Pierwszym z kardynałów-nominatów, który zwrócił się z pozdrowieniem do Papieża na początku celebracji był abp Mario Grech, sekretarz generalny Synodu Biskupów. Nowymi kardynałami zostali ponadto ustanowieni: bp Marcello Semeraro, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, pełniący od kilku lat funkcję sekretarza rady kardynałów doradzających Papieżowi w reformie Kurii Rzymskiej, Antoine Kambanda, arcybiskup Kigali w Rwandzie, pierwszy w historii kardynał z tego afrykańskiego kraju oraz abp Wilton Gregory, 72-letni metropolita Waszyngtonu.

Kardynałami zostali ustanowieni ponadto: abp Jose F. Advincula, metropolita Capizu na Filipinach oraz Celestino Aós Brac, 75-letni arcybiskup Santiago de Chile. Pierwszym w historii kardynałem z Brunei został Cornelius Sim, biskup Puzii di Numidia i Wikariusz Apostolski Brunei. Do grona purpuratów został włączony 56-letni arcybiskup Augusto Paolo Lojudice, rzymianin, który przez cztery lata był biskupem pomocniczym diecezji Papieża, a maju zeszłego roku mianowany arcybiskupem Sieny-Colle Val d’Elsa-Montalcino. Kardynałem został również o. Mauro Gambetti, gwardian klasztoru Franciszkanów konwentualnych w Asyżu, który w ubiegłą niedzielę przyjął sakrę biskupią.

Kolegium kardynalskie uzupełnili purpuraci, którzy przekroczyli osiemdziesiąty rok życia, a zatem nie mają prawa wziąć udziału w przyszłym Konklawe. W tym gronie są: abp Filipe Arizmendi Esquivel, biskup senior z San Cristóbal de las Casas w Meksyku oraz abp Silvano Maria Tomasi, były nuncjusz apostolski, kapłan należący do Zgromadzenia Skalabrynianów, przez wiele lat Stały Obserwator Stolicy Apostolskiej przy ONZ. Grono purpuratów uzupełniają: kaznodzieja Domu Papieskiego, ojciec Raniero Cantalamessa z zakonu Braci Mniejszych Kapucynów oraz biskup Enrico Feroci, proboszcz parafii Najświętszej Maryi Panny od Bożej Miłości z Castel di Leva w Rzymie, rektor Sanktuarium Bożej Miłości i rektor Seminarium najświętszej Maryi Panny od Bożej Miłości.

Vaticannews.va/Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan