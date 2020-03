Papież: módlmy się za służbę zdrowia, która pracuje narażając swe życie

W homilii Franciszek przypomniał, że Bóg jest naszym ojcem, a nie sędzią. Dlatego powracajmy do Niego, tak jak wrócił marnotrawny syn, który przepuścił otrzymany majątek. A ojciec każdego dnia czekał na niego i gdy zobaczył go z daleka wybiegł mu na spotkanie. „Wielki Post – mówił Papież – to dobry czas, aby wejść w siebie i przypomnieć sobie o Ojcu i powrócić do Tego, który nas kocha”.

„«Nie ojcze, wstydzę się powrócić, bo wiesz... popełniłem tyle grzechów w swoim życiu, tak wiele złych rzeczy zrobiłem». I co na to odpowiada Pan? «Wróć, uleczę cię z twojej niewierności, szczodrze obdarzę cię miłością, bo Mój gniew oddalił się od ciebie. Stanę się jakby rosą, rozkwitniesz jak lilia i zapuścisz korzenie, jak drzewo Libanu». Wróć więc do twojego ojca, który czeka na ciebie. Bóg pełen czułości uzdrowi cię z wielu, bardzo wielu ran twego życia i z wielu złych rzeczy, które popełniłeś. Każdy z nas ma swoje – stwierdził Ojciec Święty. – Pomyślmy o tym: powrócić do Ojca to powrócić w objęcia, objęcia ojca. I przypomnieć sobie jeszcze inną obietnicę, którą wypowiedział prorok Izajasz: «Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, nad śnieg wybieleją.» On potrafi to zrobić, przemienić cię, On może zmienić twoje serce, ale pozwala ci zrobić pierwszy krok: powrócić. To nie jest powrót do Boga, to powrót do domu.“