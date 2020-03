Papież Franciszek: To nie czas sądu Bożego, ale czas wyboru

Ojciec Święty zaznaczył, że obecny trudny czas pandemii nie jest – jak uważają niektórzy – czasem sądu Bożego. Wręcz przeciwnie – to czas naszego sądu. „Czas wyboru tego, co się liczy, a co przemija, oddzielenia tego, co konieczne od tego, co nim nie jest. Jest to czas przestawienia kursu życia ku Tobie, Panie, i ku innym” – mówił Papież Franciszek.