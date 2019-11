Papież Franciszek: Kościół upadnie, jeśli...

ktoś tam 9.11.19 19:18

To teraz już nie Pachamama i "nawrócenie ekologiczne" tylko Chrystus? Taaa... dwa kroki do przodu jeden w tył... I wszyscy się cieszą, że mogło być gorzej... A tu surprajs... Chrystus się odnalazł... Ciekawe na jak długo? No i jaki to "Chrystus" bo to czy wiadomo, że zmartwychwstał, a jak nie zmartwychwstał to pewnie wynieśli go z grobu...