Panika jest przyczyną problemów z koronawirusem - uważa niemiecki lekarz Wolfgang Wodarg

roman 6.4.20 9:44

Dziennikarstwo na poziomie przynajmniej sprawdziło by jak dr Wolfgang Wodarg wygląda i wstawiło jego zdjęcie do artykułu.

Gdyby było dziennikarstwem z ambicjami to by też nie ograniczało się do przepisywania newsów sprzed tygodnia, ale poszukało i dodało coś od siebie.

Sorry, ale coraz częściej ten portal wygląda jakby "nie chciał ale musiał"...