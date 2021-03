,,Pandemia spotęgowała otyłość wśród dzieci’’. Prof. Czarnek prezentuje program aktywnego powrotu do szkół

Choć minister edukacji i nauki prof. Przemysław Czarnek zapowiada, że o powrocie uczniów do szkół najwcześniej będzie można mówić dopiero po Wielkanocy, to już dziś na wspólnej konferencji prasowej z prof. Bartoszem Molikiem przedstawił pierwszy z czterech programów, nad którymi pracuje resort. Dotyczy on aktywnego powrotu do szkół.

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowuje programy, które mają pomóc polskim uczniom po powrocie do stacjonarnej nauki. Mają one złagodzić negatywne konsekwencje czasu, w którym uczniowie byli skazani na zdalny tryb nauczania. Pierwszy z przygotowywanych przez resort programów nazwano „Aktywny powrót do szkół”. Dotyczy powrotu uczniów do pełnej sprawności fizycznej. Następne będą dotyczyły wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, działań profilaktycznych dot. wad wzroku oraz pomocy w uzupełnieniu wiedzy.

W pierwszym programie dot. sprawności fizycznej resort chce skupić się na walce z otyłością.

- „Otyłość i nadwaga jest problemem, który spotęgował się przez pandemię i to, że dzieci są na nauce zdalnej od miesięcy”

- podkreślił na dzisiejsze konferencji prasowej prof. Przemysław Czarnek.

Rektor Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie prof. Bartosz Molik zwrócił uwagę, że ostatnie wyniki badań dzieci budzą duży niepokój.

- „Nawet u dzieci w wieku 9-15, które przeszły Covid-19, występują tzw. objawy post-covidowe”

- podkreślił.

Przygotowany plan „Aktywny powrót do szkół” składa się z dwóch części. Pierwsza to szkolenia nauczycieli prowadzone przez specjalistów. Druga to zajęcia sportowe i dodatkowe dla uczniów.

Jak zaznaczył szef MEiN, program zostanie skierowany do wszystkich uczniów.

- „Chcemy, by program wpłynął na kondycję fizyczną wszystkich, którzy będą chcieli o nią dbać. Apelujemy tu do dyrektorów, nauczycieli, ale tez rodziców”

- mówił minister.

kak/polskatimes.pl, radiozet.pl