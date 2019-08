Ostra wymiana zdań. Szwedzki minister sprawiedliwości vs. Beata Mazurek

man woman albo gender 9.8.19 10:40

„Szwedzi chcą azylu w Polsce - głosiły tytuły tekstów na niektórych polskich portalach. W artykułach sugerowano, że co roku do Polski przybywa "kilkuset Szwedów", którzy opuszczają swój kraj, bo jest tam niebezpiecznie. Dane Urzędu ds. Cudzoziemców dowodzą, że w ostatnich pięciu latach o azyl nad Wisłą wnioskował jeden obywatel Szwecji, w dodatku bezskutecznie. W 2019 r. spadła także liczba Szwedów rejestrujących swój pobyt w Polsce.” https://konkret24.tvn24.pl/polska,108/szwedzi-na-azyl-do-polski-mialy-przyjezdzac-setki-nie-przyjechal-nikt,959447.html



Szkoda, że przy tej okazji nie zamieściliście sprostowania do waszego (i nie tylko waszego) fake newsa o mieszkańcach Szwecji rzekomo "masowo uciekających do Polski": https://www.fronda.pl/a/szwedzi-masowo-przeprowadzaja-sie-do-polski-opozycja-drwi,131149.html