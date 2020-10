Onet alarmuje: PiS-owski TK może usunąć Bodnara

Jak alarmuje portal Onet, we wtorek może dojść do usunięcia ze stanowiska obecnego Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara. Znane ma być także nazwisko jego następcy.

Na portalu Onet.pl czytamy:

- posłowie PiS Marek Ast i Przemysław Czarnek zwrócili się do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie, czy Adam Bodnar zgodnie z prawem może pełnić swoją funkcję aż do wyboru nowego rzecznika. Wszystko wskazuje na to, że podporządkowany władzy TK wyda werdykt zgodny z oczekiwaniami Prawa i Sprawiedliwości i uzna taki stan rzeczy za bezprawny. Tym samym usunie Bodnara ze stanowiska.

Na podobny alarm bije także portal OKO.press, na którym czytamy wypowiedź Krzysztofa Śmieszka:

- Posłowie PiS nawet nie wysłuchali społecznej kandydatki na Rzecznika Praw Obywatelskich. A i tak ją negatywnie zaopiniowali na sejmowej komisji. PiS chce przejąć RPO z pomocą Trybunału Konstytucyjnego. „To zamach na urząd RPO"

Jak natomiast informuje PAP:

- Do TK wpłynął wniosek grupy posłów PiS dotyczący zbadania konstytucyjności ustawowego przedłużenia kadencji Rzecznika Praw Obywatelskich

Z informacji podanych przez Onet wynika, że Bodnara na stanowisku RPO miałby zastąpić Stanisław Trociuk.

Do TK wpłynął wniosek grupy posłów PiS dotyczący zbadania konstytucyjności ustawowego przedłużenia kadencji Rzecznika Praw Obywatelskich - dowiedziała się @PAPinformacje pic.twitter.com/pREtuCP3Us — PAP (@PAPinformacje) September 17, 2020

