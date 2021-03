,,Ojcowskie Serce''. Zapraszamy na 7. odcinek rekolekcji pod patronatem Frondy

Bp Artur Ważny: Bądźmy, tak jak św. Józef, ludźmi przyjmującymi. Przebaczajmy to, co nie jest po naszej myśli, co nas krzywdzi, co nas rani, abyśmy mogli być ludźmi, którzy sprawiają, że pojawiają się kwiaty tam, gdzie rosną ciernie. Życie duchowe to nie jest droga, która wyjaśnia - to jest droga, która akceptuje.

Zapraszamy na 7 odcinek rekolekcji wielkopostnych "Ojcowskie serce". Dziś o przebaczaniu i braniu odpowiedzialności za własne życie, które czasami nie układa się po naszej myśli.