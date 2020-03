ODLOT! Thun: Google zapisał się do PiS, partii PiS …

Chory Portier 11.3.20 12:27

Pamiętam jej wyjątkowo głupi - nawet jak na nią - wpis sprzed roku, kiedy to prezydent Duda kibicował z trybun polskim skoczkom: "Uważajcie skoczkowie, ten pan przynosi pecha".

Akurat wypadli wtedy świetnie, a Stoch wygrał.

Napisałem jej maila, jak to ocenia po czasie, ale, oczywiście, ani be, ani me.