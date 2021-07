Odlot! Mandaryna i Andrzejewicz nagrały piosenkę dla ,,Strajku Kobiet’’. ,,To nasz artystyczny manifest’’

Chociaż dewastujący polskie ulice tzw. „Strajk Kobiet” odchodzi do przeszłości, to wciąż ma swoich gorących fanów. Należą do nich Mandaryna i Gosia Andrzejewicz, które postanowiły nagrać cover utworu „All the things she said” grupy tATu mający wspierać zwolenników Marty Lempart.

„Nie będziesz szła sama” – to tytuł piosenki, w której Mandaryna i Andrzejewicz wyrażają poparcie dla postulatów tzw. „Strajku Kobiet”.

- „To, co dzieje się w Polsce, przekracza wszelkie granice przyzwoitości. To nasz artystyczny manifest w tej sprawie. Nikt nie może nas zmusić do tego, żebyśmy żyli tak, jak ktoś to wyreżyseruje”

- powiedziała w rozmowie z Plejada Mandaryna.

kak/Plejada, Wprost.pl