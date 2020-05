Odlot! Lewica chce postawienia premiera przed Trybunałem Stanu i komisji śledczej dot. wyborów

Realista 7.5.20 11:52

Wyłącz tvpis i zacznij myśleć. Działali bezprawnie, doprowadzili do wielomilionowej szkody skarbu państwa. Pewnie będzie dyskusja, z którego przepisu kk ich ścigać, ale to nawet nie będzie TS tylko proces karny przed sądem powszechnym.



Na razie oczywiście nikt im nic nie zrobi. Immunitety poselskie plus dyspozycyjna prokuratura. Kaczyński faktycznie nie zrobi teraz procesów żeby im zapewnić bezpieczeństwo na przyszłość. Skazanie premiera nawet tylko przez sąd pierwszej instancji po to żeby go ułaskawić to kiepski PR.



Ale to będzie oznaczać, po utracie władzy przez Pis chłopaki mają przerąbane. Zupełnie słusznie zostaną przeczołgani w procesach karnych, kiedy już nie będą ich chroniły immunitety i kiedy prokuratura nie będzie kontrolowana przez Pis.