Obrona abp. Marka Jędraszewskiego. FOTORELACJA

Zosia 25.11.19 12:52

Skoro lewacy i komuchy nie wierzą w Boga, to czemu protestują przeciwko temu, że my wierzymy ? Co im to przeszkadza ? Dlaczego zajmują się Bogiem, Kościołem i wiarą katolicką ?! Przecież my katolicy nie zmuszamy ich do wiary. Wręcz przeciwnie – nie chcemy ich w kościele. No ludzie, skoro ja nie wierzę w komunizm, to nie jadę do mauzoleum Lenina wiecznie żywego żeby go zobaczyć i pozdrowić ! Niech sobie mają ten komunizm tam gdzie chcą i niech są z tego szczęśliwi ! Czemu oni nie zajmą się tym w co wierzą, tym co lubią, tym w czym są dobrzy, tym z czego mają przyjemność. Oni mają chore umysły, bo chcą żeby wszędzie było tak jak oni uważają !