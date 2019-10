Obłęd, ale jakże znamienny! Zjadanie dzieci dla klimatu

Maria Blaszczyk 4.10.19 13:51

No rzeczywiście...

Jakaś osoba w takim czy innym kryzysie wygłosiła kompletnie absurdalny postulat. I to ma być dowód na cokolwiek jeśli chodzi o osoby o lewicowych poglądach.



To ja mam pytanie. Na co dowodem sa poglądy pana Korwina-Mikke, mówiącego o osobach LGBT, że "Trzeba ich WYRŻNĄĆ!!!"?

Albo pana Ziemkiewicza, że należy do nich strzelać?



Mówimy tu, po uwzględnieniu tych wszystkich literek, o kilku milionach naszych rodaków. w skali świata to będą setki milionów ludzi.