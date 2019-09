O. Włodzimierz Zatorski OSB: Dar wolności a tajemnica nieprawości

Zlaicyzowany nurt myślenia prawie całkowicie pomija tajemnicę nieprawości przy jednoczesnym podkreślaniu wolności, uważanej prawie za absolut. Zapomnienie tajemnicy grzechu pierwotnego, jak tę tajemnicę nazwa się od wieków, prowadzi jednak do fatalnych skutków. Leszek Kołakowski w swoich refleksjach nad humanizmem oświeceniowym dochodzi do wniosku:

Wydaje się, że ta refleksja Leszka Koła­kowskiego dobrze oddaje to, co się obecnie dzieje w kulturze europejskiej. Niemniej ten problem jest przede wszystkim problemem każdego z nas. Bez uświadomienia go sobie możemy być wręcz niebezpieczni dla nas samych i dla innych, i to w kontekście ostatecznym / Włodzimierz Zatorski OSB Dar wolności a tajemnica nieprawości /