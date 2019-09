O. Trocki przestrzega! UWAGA na uzdrowicieli, bo będziesz potrzebować EGZORCYSTY!

- I Ona zrobiła to w najdoskonalszy sposób. Ale nie zrobiła by tego, gdyby odrzuciła wszelki krzyż. I teraz, szukając takiego myślenia, że wszystkie jakieś Msze z modlitwą o uzdrowienie, że Bóg chce każdego uzdrowić, Bóg nie chce abyś cierpiał - no to, to nie jest Boże. Bo Bóg dopuszcza pewien krzyż. Ideał, był przed upadkiem Adama i Ewy, przed grzechem pierworodnym. To był ideał. To był raj, ale my do tego raju nie wrócimy. - W niebie będzie dobrze. Tu zaś na ziemi, Bóg dopuszcza pewne krzyże, pewne cierpienie, które - też tak mówi do swoich jakiś tam wybranych, mówi: - daję ci krzyż aby cię uświęcić. Jeżeli ten krzyż ciebie tutaj nie oczyści, nie uświęci, no to jaką będziesz miał chwałę w niebie. Jak chcesz się dostać do nieba bez krzyża. No to nie jest biblijne. - "Kto odrzuca swój krzyż, nie jest Mnie godzien" - mówi Jezus. To jest niesamowite właśnie, kochani - Krzyż ma moc zbawczą. Moje cierpienie, moja choroba, łączona z Jezusem, ma potężną moc zbawczą. - podsumowuje