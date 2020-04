O rozpadzie jedności w Kościele katolickim

Ideowa schizma dokonała się już w Kościele katolickim. By nie dokonała się schizma formalna, będzie wprowadzana „różnorodność doktrynalna” na wzór kościoła anglikańskiego. Realnie istnieją już dwie wspólnoty – jedna katolicka a druga progresywna i krytyczna wobec katolicyzmu. „Proces głębokiego pęknięcia doktrynalnego w Kościele katolickim rozpoczął się po Soborze Watykańskim II, czyli pod koniec lat 60 XX wieku, a dziś widzimy jego skutki. Ten proces, wcześniej ukryty, a dziś już otwarty, jawnej decentralizacji, doprowadził się do ukształtowania się różnych modeli” wiary.

Papież Franciszek oficjalnie dąży do demitologizacji papiestwa, tego by instytucja papiestwa „stała się mniej boska, a bardziej ludzka, mniej sakralna”, odarta z symboli. Kościół czeka nowe zdefiniowanie roli papieża, kardynałów, biskupów – które też mają ulec demitologizacji.

W konsekwencji rozumienie sakramentów, mszy, chrztu, małżeństwa i kapłaństwa zostanie dostosowane do oczekiwań protestantów. Katolicyzm zostanie wykorzeniony z Kościoła. Obecnie w Kościele spierają się zmarginalizowani katolicy z dominującymi progresistami dążący do wykorzenienia katolicyzmu z Kościoła — co rzekomo ma zapewnić przetrwanie Kościołowi i stworzyć jedno zjednoczone chrześcijaństwo, w którym „każdy chrześcijanin troszczy się o osobistą więź z Jezusem Chrystusem i samodzielnie rozpoznaje prawdy wiary i moralności”. Oznacza to śmierć Kościoła katolickiego w dotychczasowej formie”.

Zmian w rozumieniu kapłaństwa, zmian nauczania o moralności, religii i sakramentach, domaga się bardzo wielu hierarchów (w tym cały episkopat niemiecki), którzy chcą dostosować Kościół do rzekomych zmian na świecie – do laicyzacji, która w rzeczywistości dotyczy tylko 1 miliarda ludzkości z zachodu, a nie 6,5 miliarda ludzi z Azji, Afryki i Ameryki, którzy odrzucają laicyzację.



Dziś wśród katolików panuje dezorientacja. Wierni nie wiedzą, jakie jest nauczanie katolickie w kwestiach wiary i moralności, „coraz częściej w ważnych kwestiach doktrynalnych zaczyna dominować dowolność”. Jest to skutek tego, że dąży się do tego, by Kościół był jeden „mimo różnych podejść do wielu fundamentalnych kwestii religijnych i moralnych”. W konsekwencji gdy „nie będzie jasnego, spójnego przekazu doktrynalnego, to nie będzie” wiedzy „jak postępować, szczególnie w młodym pokoleniu” dotkniętym głęboką indywidualizacją i relatywizacją rozumienia wiary i moralności. Każdy będzie wyznawał swoją wiarę. Proces ten wspiera powszechny analfabetyzm religijny, niezwykle „niski poziom wiedz religijnej” będący konsekwencją tego, że z katechizacji nic nie jest wynoszone.