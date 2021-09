O. Knabit: Po co odmawiać Dekalog na modlitwie?

Nie mylić kontekstów 6.9.21 19:40

Do Adeptus)

Jak widać nie potrafisz pojąć kontekstu, w którym te słowa padły w Starym Testamencie. Izraelici byli zewsząd otoczeni ludami pogańskimi i ich bóstwami (Baal, Moloch, Astarte itd.). Te ludy rzeźbiły sobie posągi bożków. Izraelici od czasu do czasu też tym obcym bożkom ulegali, dlatego Bóg Jahwe surowo im przykazał, by sobie takich rzeźb nie tworzyli i przez to nie ulegali obcym religiom. Chrześcijanie, zwłaszcza obecni, nie stykają się z takimi ludami, którzy mają takie bożki (wyjątkiem jest bogini pachamama, którą Franciszek w Watykanie bałwochwalczo "uczcił" - prawdziwi chrześcijanie tego nie czynią). Natomiast obrazy Chrystusa, Matki Bożej czy świętych, to nie są bałwochwalcze przedstawienia, gdyż one ODNOSZĄ do PRAWDZIWEGO BOGA W TRÓJCY. Chrześcijanie mają więc inny kontekst niż starożytni Izraelici!! Nie należy tych kontekstów mylić!