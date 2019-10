O. Dariusz Kowalczyk o wynikach wyborów: Obudziłem się, a Zjednoczonej Prawicy wzrosło. Pan daje we śnie tym, których miłuje

Szczególne stanowisko wobec wyborów zajął znany i ceniony jezuita. - Obudziłem się, patrzę, a tu Zjednoczonej Prawicy wzrosło. Jak w Psalmie 127, który mówi, że Pan „daje we śnie tym, których miłuje” - napisał w mediach społecznościowych o. Dariusz Kowalczyk SJ, dziekan Wydziału Teologicznego Papieskiego Uniwersytu Gregoriańskiego w Rzymie.

- Co do wieczoru wyborczego, to żenujący Schetyna, który biadoli, ze gra była nierówna i obiecuje zwycięstwo w wyborach prezydenckich - dodaje duchowny