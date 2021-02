Nowy wariant koronawirusa z… Polski. Naukowcy alarmują ws. ,,podlaskiej’’ mutacji

Przybyły z Wuhan wirus SARS-CoV-2 wciąż mutuje. Mówi się o brytyjskim czy południowoafrykańskim wariancie patogenu. Teraz będzie mówić się również o „podlaskim”. Nowy wariant koronawirusa odkryli naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Dr hab. Joanna Reszeć z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku poinformowała, że wyodrębniono nową odmianę koronawirusa, roboczo nazwaną „podlaską”.

- „Te wszystkie warianty są związane z geolokalizacją tego wirusa. Przede wszystkim jednak te warianty nie różnią się aż tak bardzo drastycznie od tego, powiedzmy klasycznego, wyjściowego wariantu wirusa. Natomiast nasz podlaski, oczywiście my tak prześmiewczo troszkę nazwaliśmy go „podlaski”, z tego powodu, że nie do końca on pasował do tych wszystkich innych wariantów. Tych pięć przypadków tego wariantu podlaskiego, to jest taki wariant, który mało różni się od tych wariantów stwierdzonych w regionach Europy, więc myślę, że on się będzie zachowywał podobnie w stosunku do tych innych wariantów”