Nowy prezes TVP. Nieoficjalnie

Jak nieoficjalnie informują Wirtualne Media, nowym p.o. prezesa TVP miałby został Maciej Łopiński, który miałby pełnić tę funkcję do czasu wyborów prezydenckich, po czym miałby się odbyć konkurs na nowego prezesa TVP.

- Choć jeszcze w weekend to Mateusz Matyszkowicz był najpoważniejszym kandydatem na p.o. prezesa Telewizji Polskiej, już w poniedziałek koncepcja ta miała ulec zmianie. Do maja na to stanowisko miałby być oddelegowany przewodniczący rady nadzorczej TVP Maciej Łopiński