Nowy film dokumentalny obnaża związki aborcji z satanizmem

Nowy film dokumentalny Abortion: A Doctrine of Demons (Aborcja: doktryna demonów) obnaża związki między aborcją a satanizmem. Dokument, którego premiera jest zaplanowana na 7 XI na kanale Created Equal Films na YouTube, został wyprodukowany przez „zaprawionych w boju zwolenników prawa do życia” i pokazuje, jak sataniści stają się rozzuchwaleni i agresywni w swoim poparciu dla zabijania nienarodzonych”.

Prezes i założyciel Created Equal, Mark Harrington, zauważył w rozmowie z Church Militant: „Zwolennicy aborcji są dużo uczciwsi i bardziej otwarci co do swoich prawdziwych poglądów niż kiedykolwiek dotąd i coraz bardziej nie wstydzą się przyznać publicznie, że popierają zabijanie dzieci. A ci, którzy kochają śmierć, często szybko przyjmują założenia satanizmu”.

Jednym z założeń Świątyni Szatana jest stwierdzenie: „Ciało osoby jest nietykalne, jest poddane tylko jej woli”. A jak podkreśla Harrington, „satanistyczna doktryna całkowitej niezależności co do własnego przeznaczenia, stała się zawołaniem proaborcyjnym: Moje ciało, mój wybór”. Jego zdaniem aborcja nie jest kwestią jedynie polityczną ani nie jest związana z edukacją, ale „jest w swojej istocie bitwą duchową”. Autorzy filmu chcieliby przebudzić Kościół do walki duchowej.