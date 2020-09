Nowy ambasador Niemiec w Auschwitz: To trudne dla Niemca…

Nowy ambasador Niemiec w Polsce Arndt Freytag von Loringhoven złożył wizytę w Miejscu Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau. Zamieszczając zdjęcie ze swojej wizyty w mediach społecznościowych podkreślił, że jest to dla każdego Niemca trudny, ale konieczny krok.

Niemiecki ambasador odwiedził wczoraj Auschwitz. Refleksjami z tej wizyty podzielił się w mediach społecznościowych:

- „Byłem dziś w #AuschwitzBirkenau. To był trudny, ale konieczny dla każdego Niemca krok. Nieludzkie barbarzyństwo, którego dokonali tu Niemcy, jest trudne do zniesienia. @AuschwitzMuseum wykonuje niezwykle ważną pracę, dbając o pamięć o Ofiarach. Dziękuję za to!” – napisał.

Byłem dziś w #AuschwitzBirkenau. To był trudny, ale konieczny dla każdego Niemca krok. Nieludzkie barbarzyństwo, którego dokonali tu Niemcy, jest trudne do zniesienia. @AuschwitzMuseum wykonuje niezwykle ważną pracę, dbając o pamięć o Ofiarach. Dziękuję za to! pic.twitter.com/Te9BveOYxb