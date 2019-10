Nowa intratna fucha dla Tuska? 'Nie będzie miał konkurencji'

Lewak 21.10.19 18:45

Krótka historia rodziny Tusków:

Dziadek Tuska ze strony ojca był ochotniczo w hitlerowskim wermahcie. Brat dziadka ze strony matki, również służył w wermahcie. Natomiast babka ze strony matki, z domu Liebke, była rodowitą Niemką. Ciotka matki Donalda Tuska zginęła wraz z czwórką dzieci podczas ucieczki w styczniu 1945 r. na pokładzie słynnego "Wilhelma Gustloffa", storpedowanego przez Rosjan. Matka Donalda Tuska wspomina, że jej mama i babcia chciały uciekać po wojnie do Niemiec. Babka Tuska, salowa, musiała odejść z pracy w szpitalu, bo była szykanowana ze względu na jej silny niemiecki akcent. Ojciec Donalda (też Donald) karał go często pasem. To, że w rodzinie Tuska rozmawiało się po niemiecku, nie było tajemnicą (Grabias, str. 26). Tusk zdawał sobie sprawę z problemów z tożsamością narodową swojej rodziny. Miał od dzieciństwa zaszczepioną nienawiść do innych i szczerze nienawidził Polaków, ponieważ jako dzieciak był wyzywany od hitlerowców na podwórku. W podstawowce wolali na niego "rudy szkop", za co będzie sie mścił na Polakach do końca swoich dni. Jego wielką traumą jest chorobliwa nienawiść do Polskości. Stryj Donalda Bronisław „Buni” nigdy nie powiedzial dobrega slowa o Donaldzie. Przestrzegał przed Donaldem,mowił, że jakby on rządził,to uważajcie Polacy. Od Donka nigdy pomocy nie otrzymał. Donek,na jego pogrzebie,na Srebrzysku,chował się za drzewami. To wyjatkowo cyniczny i zły człowiek. Jako polityk pisał: „Polska - to nienormalność”. Jakże smutne jest to że tak dużo polaków wybrało nienormalność. Polacy jako obywatele powinni wiedzieć, kogo wybierają do władzy i jakie jest jego pochodzenie. To jest normalnym prawem każdego narodu wybierającego swoich przywódców w USA, W.Bryt, czy Francji. Dlaczego więc kłamcy i oszustowi powierzono sprawowowanie w Polsce tak wysokiego urzędu ? Dlaczego dopuszczono, żeby wyrządził tyle szkód Polakom i Państwu Polskiemu łącznie z Zamachem Smoleńskim ?