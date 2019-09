,,Organ'' Michnika orze po dnie Wisły

Kampania wyborcza przed wyborami do Sejmu i Senatu trwa. Tymczasem „Gazeta Wyborcza” znów usiłuje uderzyć w prezesa PiS i robi to naprawdę nieudolnie. Teraz próbowali połączyć hejterkę Emi z Jarosławem Kaczyńskim.

„Pan prezes jako poseł na podstawie ustawy o wykonywaniu mandatu posła podejmuje określone interwencje. W absolutnej większości przypadków polega to na przekazaniu sprawy do właściwej instytucji. W tym przypadku pani Emilii, osoby nieznanej, chodziło o spór dotyczący dzieci, więc zostało to przekazane do Rzecznika Praw Dziecka, żeby nadzorować, czy dzieciom nie dzieje się krzywda”