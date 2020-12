Niósł obraz z ,,tęczową’’ Matką Bożą. Usłyszał zarzuty

Michał G., który rok temu niósł w Częstochowie wizerunek Matki Bożej z tęczową aureolą na Marszu Równości, usłyszał prokuratorskie zarzuty dot. obrazy uczuć religijnych. Biegły zwrócił uwagę, że poza samą reprodukcją obrazu odbieraną jako ideologiczny atak na symbole religijne, dodatkowo znieważającym było eksponowanie reprodukcji w dniu pielgrzymki dzieci w wyjątkowym miejscu, jakim są wiodące na Jasną Górę Aleje NMP.

W czerwcu 2018 roku środowiska LGBT chciały „zdobyć” Jasną Górę. Marsz Równości kierował się w stronę duchowej stolicy Polski w dniu, w którym odbywała się tam Pielgrzymka Podwórkowych Kół Różańcowych Dzieci. W marszu niesiono sprofanowany obraz Matki Bożej, której przemalowano aureolę kolorami symbolizującymi społeczność LGBT.

Niesiony obraz wywołał ogromny sprzeciw obserwatorów. Sprawa trafiła do Prokuratury Rejonowej Częstochowa-Północ. W październiku ub. roku umorzono postępowanie, ponieważ śledczy nie dopatrzyli się przestępstwa. Później jednak uznano, że decyzja zapadła przedwcześnie i prokuratura raz jeszcze rozpatrzyła sprawę.

W ramach wznowionego postępowania ustalono, że sprofanowany wizerunek Matki Bożej niósł 20. letni mieszkaniec Warszawy. Prokuratura zasięgnęła opinii biegłego z zakresu socjolingwistyki. Opinia przygotowana została przez pracownika naukowego w stopniu doktora habilitowanego. Stwierdził on w niej, że domalowanie tęczy do obrazu może być odczytywane przez wiernych jako „ideologiczny atak na symbole religijne, mający charakter prowokacyjny”. Podkreślił również, że „obraźliwy i znieważający był akt eksponowania reprodukcji w dniu pielgrzymki dzieci, w miejscu szczególnym - w Alejach NMP, które wiodą do sanktuarium na Jasnej Górze”.

- „Uwzględniając wnioski opinii biegłego, w postępowaniu przedstawiono Michałowi G. zarzut popełnienia przestępstwa obrazy uczuć religijnych innych osób, poprzez publiczne znieważenie przedmiotu czci religijnej w postaci obrazu Matki Bożej Częstochowskiej” – poinformowała prokuratura.

Mężczyzna nie przyznaje się do winy.

kak/PAP, niezależna.pl