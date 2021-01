Niesamowite! Schetyna zgodził się z Budką. ,,To prowokacja’’

W ostatnim czasie na linii Grzegorz Schetyna – Borys Budka obserwujemy wyminę różnych opinii i złośliwości. Dziś jednak politycy zgodzili się w jednej rzeczy. W ocenie obydwu liderów PO, aktualnego i byłego, publikacja uzasadnienia wyroku TK jest… prowokacją.

- „Pandemia trwa, szczepionek brak, informacja o otwarciu gastronomii pod koniec marca. I co jest teraz ważne? Wykorzystać moment, aby wzniecić ogień, uderzyć w kobiety - nieTrybunał Przyłębskiej publikuje uzasadnienie do skandalicznego wyroku ws. aborcji. To polityczna prowokacja!” – napisał Grzegorz Schetyna na Twitterze.

Pandemia trwa, szczepionek brak, informacja o otwarciu gastronomii pod koniec marca. I co jest teraz ważne? Wykorzystać moment, aby wzniecić ogień, uderzyć w kobiety - nieTrybunał Przyłębskiej publikuje uzasadnienie do skandalicznego wyroku ws. aborcji. To polityczna prowokacja! — Grzegorz Schetyna (@SchetynadlaPO) January 27, 2021

Dokładnie to samo uważa Borys Budka, który również przekonywał dziś, że publikacja uzasadnienia jest prowokacją mająca odwrócić uwagę Polaków od rzekomych niepowodzeń rządu w realizacji programu szczepień. Wygląda więc na to, że między politykami jest jeszcze jakaś nić porozumienia.

kak/Twitter