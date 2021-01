Niesamowite! Polacy tryumfują w plebiscycie AIPS Europe

Szósty raz w historii plebiscytu AIPS Europe zwycięzcami zostali reprezentanci jednego kraju. Pierwszy raz w historii są to reprezentanci Polski. Europejski oddział Światowego Stowarzyszenia Prasy Sportowej uznał Igę Świątek i Roberta Lewandowskiego najlepszymi sportowcami Europy 2020 roku.

- „To szósty przypadek w sięgającej 1983 roku historii tego prestiżowego plebiscytu, aby wygrali go reprezentanci jednego kraju i pierwszy kiedy triumfatorami są Polacy. Serdecznie gratuluję sportowcom i dziennikarzom z Polski, że to ich pupile wyprzedzili innych równie słynnych rywali w wyścigu do pierwszego miejsca” – powiedział Polskiej Agencji Prasowej rezydent AIPS Europe Maltańczyk Charles Camenzuli.

Plebiscyt kobiet wygrała Iga Świątek, pokonując włoską narciarkę alpejską Federicę Brignone i holenderską piłkarkę Vivianne Miedemę. Ostatni rok był dla młodej polskiej tenisistki wyjątkowo pomyślnym czasem. Udało się jej, pierwszy raz w historii polskiego tenisa, wygrać turniej wielkoszlamowy, zwyciężając w turnieju Rolanda Garrosa we Francji.

W plebiscycie mężczyzn zatriumfował Robert Lewandowski, wyprzedzając mistrza Formuły 1 Lewisa Hamiltona oraz ubiegłorocznego zwycięzcę, tenisistę Rafaela Nadala. Kapitan polskiej reprezentacji w piłce nożnej zdobył w ub. roku ze swoim klubem mistrzostwo i Puchar Niemiec oraz wygrał Ligę Mistrzów, zostając królem strzelców we wszystkich tych rozgrywkach.

W plebiscycie głosowali dziennikarze z 43 narodowych klubów.

kak/przegladsportowy.pl, DoRzeczy.pl