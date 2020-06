Niemieckie media zachwycone PiSem. Co na to opozycja?

Do głównych czynników fenomenu polskiej gospodarki niemiecki portal zalicza m.in. to, że żaden z sektorów nie stanowi ponad 15-procentowego udziału w handlu zagranicznym.

Drugi czynnik, to według Hillebranda szybkość wprowadzenia dość hojnego pakietu pomocowego dla firm, co pozwoliło uniknąć bankructw. Co również interesujące, to fakt, że konsumpcja wewnętrzna w naszym kraju stanowi 58 proc. PKB, co uniezależnia polską gospodarkę od wahań spowodowanych zmianami na rynkach globalnych.