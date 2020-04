Niemiecki epidemiolog: Tylko odporność stadna może pokonać koronawirusa

Niemiecki epidemiolog, były wykładowca na Uniwersytecie Rockefellera, Prof. Knut Wittkowski jest zdania, że społeczna izolacja to błąd w walce w koronawirusem. Twierdzi on, że wirusa można pokonać tylko wytwarzając odporność stadną, co wiąże się ze wzmocnieniem kontaktów międzyludzkich.

- Tak jak w przypadku każdej choroby oddechowej powinniśmy chronić starszych i słabych, bo jeżeli zapadną na zapalenie płuc, to mają duże ryzyko śmierci. To kluczowa sprawa, o której musimy pamiętać. Z drugiej strony dzieci radzą sobie z takimi chorobami bardzo dobrze: są ewolucyjnie przystosowane do wystawienia w ciągu życia na wirusy wszelkiej maści, więc powinny chodzić do szkoły i się wzajemnie zarażać. To wspomaga odporność stadną, co oznacza, że po około maksymalnie czterech tygodniach osoby starsze mogłyby zacząć powracać do swoich rodzin, bo wirus zostałby już wówczas zniszczony