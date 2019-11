Niemcy się wściekną? Sankcje ws. Nord Stream 2 wpisane do projektu budżetu USA!

- Powodem wpisania sankcji do ustawy jest to, że „znaczna część Nord Stream 2” już została zbudowana – dodawał



Według niego, sankcje będą tak poważne, że firmy zdecydują się nie uczestniczyć w tym projekcie.



– To będzie drogo je kosztowało. Myślę, że jeśli sankcje zostaną przegłosowane, to firmy będą musiały zostać zamknięte, a Rosjanie będą musieli szukać innej drogi (...) – oświadczył Risch