Niemcy przedłużają lockdown. Dodatkowe ograniczenia dla przyjeżdżających

W związku z utrzymująca się wysoką liczbą nowych zakażeń, rząd federalny razem z rządami krajów związkowych zdecydował o przedłużeniu „twardego” lockdownu do końca stycznia. Ponadto w Niemczech obowiązywać zaczną nowego ograniczenia, które obejmą m.in. osoby przyjeżdżające zza granicy.

Po dzisiejszym spotkaniu kanclerz Niemiec Angeli Merkel z premierami krajów związkowych zdecydowano, że lockdown w Niemczech zostanie przedłużony. Postanowiono również rozszerzyć niektóre z dotychczasowych restrykcji.

W powiatach, w których odnotowano w ostatnim czasie szczególnie wysoki przyrost nowych zakażeń, zasięg przemieszczania się mieszkańców zostanie ograniczony do 15 kilometrów wokół miejsca zamieszkania. Zaostrzone zostaną zasady dotyczące kontaktów społecznych. Do tej pory członkowie jednego gospodarstwa mogli spotykać się z pięcioma osobami z zewnątrz. Teraz będzie możliwy kontakt z jedną osobą spoza gospodarstwa domowego.

Korespondent Polsat News Tomasz Lejman poinformował na Twitterze o nowych obostrzeniach, które dot. będą osób przyjeżdzających do Niemiec.

- „Przyjeżdżający do Niemiec z terenu ryzyka - czyli tez z Polski - będą przed przyjazdem musieli zrobić test oraz po pięciodniowej kwarantannie kolejny test. Szczegółów, co do wyjątków od tej reguły, jeszcze nie ma” – napisał.

kak/PAP, polsatnews.pl, Twitter