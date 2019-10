'Nie rokuje nadziei...' Pitera BEZLITOSNA dla Kidawy-Błońskiej!

Okres powyborczy nie jest spokojnym czasem dla polityków opozycji. Dziś na antenie Radia Plus Julia Pitera w krytycznych słowach odniosła się do kandydatury Małgorzaty Kidawy-Błońskiej na urząd Prezydenta RP.

"Zważywszy na to, że wybory prezydenckie są za pół roku, to jest to sytuacja dość dla mnie smutna. Na razie bym chciała usłyszeć, jakie mają być kryteria w zakresie doboru kandydata na prezydenta, biorąc pod uwagę, kim jest [prezydent] Andrzej Duda i znając jego determinację w robieniu kampanii wyborczej"-powiedziała Julia Pitera, która oceniając Małgorzatę Kidawę-Błońską powiedziała, że "to nie jest ten temperament i to nie jest taka praca, która mogłaby wystarczyć na prezydenta Andrzeja Dudę”.