Nadchodzą żniwa męczenników. Bp Mering: Nigdy nie miałem tyle zniewag, tyle opluć

W rozmowie na antenie radiowej „Jedynki” ordynariusz włocławski, mówił między innymi o akcji „Polska pod Krzyżem”, która będzie miała miejsce w najbliższą sobotę w 14 września, kiedy to w Kościele obchodzimy święto Podwyższenia Krzyża Świętego.

„Coraz więcej diecezji w Polsce włącza się do planowanej modlitwy w ramach akcji To dotyczy wszystkich ludzi. Jako chrześcijanie nie jesteśmy wyjątkiem, nie tylko my jesteśmy dotknięci cierpieniem, ludzie, którzy w Chrystusa nie wierzą też przeżywają cierpienie”