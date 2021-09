Mularczyk: Zadośćuczynienie ze strony Berlina wobec Polski za II WŚ jest ciągle nieuregulowane

– Miliony zamordowanych osób, rabunek, ludobójstwo, zbrodnie wojenne, praca przymusowa, wywózki, wysiedlenia, to są rzeczy, które przetrąciły Polsce kręgosłup. Takiego kraju, jaki był przed wojną, już nie ma – powiedział na antenie TVP Info poseł PiS Arkadiusz Mularczyk, który jest także autorem raportu o stratach wojennych Polski w związku w napaścią hitlerowskich Niemiec i II Wojną Światową.

Jak oświadczył Mularczyk, nie brakuje woli politycznej, aby domagać się reparacji od Niemiec. Polityk podkreślił także, że sprawa zadośćuczynienia za straty wojenne ze strony Berlina pozostaje ciągle nieuregulowana. Jak dodał, straty zadane w czasie okupacji są odczuwalne w naszym kraju do dziś.

– To jest kwestia decyzji politycznej, w jakim czasie ten temat podnieść na arenie międzynarodowej z Niemcami – zaznaczył, odnosząc się do możliwości prowadzenia dalszych rozmów ze stroną niemiecką.

Mularczyk przypomniał także, że ta kwestia była poruszana już zarówno przez prezydenta Andrzeja Dudę, jak i premiera Mateusza Morawieckiego. Berlin jednak cały czas gra na zwłokę i utrzymuje, że została ona już uregulowana.

Mularczyk dodał także, że temat reparacji wojennych oraz niemieckich zbrodni, a tym szczególnie niemieckich obozów koncentracyjnych, jest dla Niemiec szczególnie niewygodny wizerunkowo, a sami Niemcy próbują się odcinać od przeszłości i odpowiedzialności za zbrodnie popełnione w czasie II Wojny Światowej.

– Każda informacja o potencjalnych reparacjach i kwotach przebijała się we wszystkich mediach światowych. Od Europy po Azję i Afrykę o tym wszędzie pisano i mówiono. Jestem przekonany, że kiedy temat będzie poniesiony w relacjach międzyrządowych na poważnie, bo teraz mamy pewną dyskusję, to Niemcy będą skłonni do pewnych rozmów, tym bardziej, że są w stanie uregulować pewne świadczenia Namibii za zbrodnie kolonialne popełnione przez Niemców na początku XX wieku – podkreślił poseł PiS.

Jak dodał, niektóre siły polityczne w Niemczech, m.in. Zieloni, są skłonne podejmować temat reparacji. W raporcie Mularczyk ocenił, że straty wojenne Polski przekroczyły 850 mld dolarów.

